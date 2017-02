Río Rimac se desborda en el Puente Dueñas y causa aniego

Mientras que todos veían los Oscar 2017, el río Rímac se desbordó en Lima, específicamente en el puente Dueñas, en el distrito de San Martín de Porres. Una muestra más de que las lluvias torrenciales y sus consecuencias aún no terminan este 2017.



No obstante, este desborde del río Rímac no es para llevarlo a la ligera. La potencia de las aguas generaron un aniego en una parte del Puente Dueñas, informó Perú21.



Alrededor de la medianoche, reporta el medio señalado, un equipo de Defensa Civil acudió al lugar en el que el desborde del Río Rímac generó daños. Se procedió a limpiar el cauce y a tratar de prevenir mayores dañor.



Es preciso señalar que el puente Dueñas es una de las vías más empleadas en el distrito de San Martín de Porres. Se espera que este desborde del río Rímac no afecte el tránsito de vehículos al inicio de esta semana.