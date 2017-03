Tras la ola de violencia salvaje y brutal que existe en las calles, la ciudadanía vive aterrorizada. Por tal motivo, buscamos al general Roberto Chiabra, quien fue comandante general del Ejército y también ministro de Defensa. ‘Chalaco’ de nacimiento, tuvo una invalorable y protagónica participación en la guerra contra Ecuador, del Alto Cenepa, en 1995.



Usted ha sido militar y ministro de Defensa. ¿Cómo detenemos esta imparable ola de violencia?

Los peruanos tenemos que asumir que ya hemos tocado fondo por el incremento de la violencia. No puede ser posible que te maten por robarte un celular. Y segundo, cuando ves que algunos protagonistas de esta violencia son niños de 13 y 15 años.



¿Por qué hemos llegado a esta situación en el Perú?

Esta es una amenaza de orden social que tiene como origen la grave crisis de valores que sufre nuestra sociedad, y la que aquí hemos reducido solamente a la criminalidad.



Conversamos hace dos años y coincidimos que la situación de la criminalidad era grave, pero ahora vemos que ha empeorado. ¿Por qué?

Porque está fallando la fábrica de los peruanos, la familia, la escuela, la comunidad. En lugar de fortalecer la familia, la estamos debilitando.



¿Estamos formando bien a los policías para enfrentar a los delincuentes?

¿Cuándo se reentrena un policía? Nunca. Entonces, tú le exiges como 100 y le das como 10. El policía después que sale de su escuela, nunca más lo reentrenas ni física, técnica ni psicológicamente.



¿Cómo es posible que unos miserables maten a jóvenes universitarios para robarles sus celulares?

Porque esa es la crisis de valores, preguntémosles a los padres de familia. Cuando tú hablas de la familia nadie quiere hablar porque ahí está la responsabilidad del padre y de la madre que han criado a esos chicos.



Algunos analistas sostienen que se necesita ‘mano dura’ para enfrentar a la delincuencia y que este es un Gobierno débil y no la tiene, ¿le parece que es así?

Esa no es la solución. La solución es integral. Todos tenemos participación. Los padres, los maestros, los alcaldes, los policías, los jueces, los fiscales y los que tienen la responsabilidad de la rehabilitación.



¿Falta liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana?

Hace tiempo.



CAÍDA EN LAS ENCUESTAS

¿Considera que PPK es consciente de que la principal baja de su aprobación se debe a este tema?

En todas las encuestas, cada vez que sale una de ellas, el primer tema por el cual el presidente tiene baja aprobación es porque no está dando solución a la inseguridad ciudadana y eso es algo de lo que él debe darse cuenta.



¿Cree que Carlos Basombrío es la persona idónea para dirigir el Ministerio del Interior?

Después de siete meses habría que preguntarles a los ciudadanos si ven alguna mejora.



Si a usted le ofrecen el cargo de ministro del Interior, ¿aceptaría?

No me gusta hablar de hipótesis que de repente no se van a presentar.

Si se diera, ¿cuál sería su primera medida?

La primera sería aplicar una estrategia integral. Yo pregunto, ¿el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana cuántas veces se ha reunido? ¿Cómo es que usted coordina con los alcaldes, con los jueces y con los fiscales si no se ha reunido hasta la fecha?



¿El sistema de recompensas le parece una buena estrategia en la lucha contra la criminalidad?

No soluciona lo que nosotros queremos que se solucione, las causas. Estamos viendo solamente los efectos. Usted saca de circulación mil... ¿y los niños que nos están robando? ¿Quién evita que le demos más recursos humanos al crimen organizado?



¿Por qué ha crecido tanto el sicariato? ¿Tiene que ver con el narcotráfico?

Los motores de la violencia ciudadana que estamos sufriendo son el narcotráfico y la corrupción. Pregunto: ¿Alguna vez usted ha escuchado hablar de la política contra el narcotráfico?

Inseguridad ciudadana

CADENA PERPETUA

Durante la época de los militares en el Perú, matar a un policía conllevaba la pena de muerte, ¿usted estaría de acuerdo con eso?

La pena de muerte no, pero la cadena perpetua sí. Nos hemos malacostumbrado a tener policías que cada día mueren y no nos indignamos porque al día siguiente nos olvidamos de él.



Estos ‘raqueteros’, ‘marcas’, delincuentes y hasta narcos salen rápido de la cárcel por un sistema judicial corrupto, ¿qué hacemos?

Aquí hay que solucionar ese divorcio que existe entre la Policía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y el divorcio que existe entre estas tres instituciones y la ciudadanía.



¿Por qué es tan difícil poner bloqueadores en las cárceles?

Habría que preguntarle (a la ministra) si los presos tienen más poder que el Ministerio de Justicia...



¿Se trata de un tema de corrupción?

O ineptitud... que escojan los responsables. ¿Qué cosa quieren que les diga... que son corruptos o que son ineptos?



El estado de emergencia, el toque de queda, ¿ayudarían a detener a los delincuentes?

Si es que lo planeas bien. Tú tendrías que decretar el estado de emergencia con toque de queda, pero si lo vas a hacer anunciándolo tres meses antes, veremos, por ejemplo, que todos los ‘choros’ del Callao se fueron a vivir a San Isidro...



Hay mucha gente que está decepcionada de este Gobierno. ¿Usted también?

La decepción pasa porque se generó mucha expectativa. Yo creo que el gabinete debería hacer un alto y meditar qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. En particular, en lo que significa el manejo de la economía, la seguridad ciudadana y la gestión de los conflictos sociales.



¿Qué opinión le merecen todas las corruptelas que están saliendo del caso Odebrecht?

Demuestra que los peruanos tienen una baja autoestima, que son fáciles de sobornar. Los corruptos tienen nombre y apellido, no generalicemos.



Usted fue ministro de Toledo. ¿Se siente defraudado de él?

Yo creo que una persona puede tener muchos defectos pero que te digan corrupto... ya debería haber solucionado y aclarado este tema. Lo peor que se le puede decir a una persona es que es corrupta.



¿Cómo reaccionaría usted si alguien en la calle lo llama corrupto?

Si lo tengo cerca, seguramente le cae un manazo bien fuerte.



Algunos analistas han hablado de la posibilidad que los fujimoristas pidan la vacancia del presidente Kuczynski. ¿Lo cree posible?

No es posible y no le haría ningún bien a nuestro país. Yo creo que la solución pasa porque todos se sienten y vean que este es un problema que requiere la participación de todos. Aquí nadie en solitario y por su propia cuenta va a poder solucionar este problema.



PPK está cuesta abajo en las encuestas. ¿Qué debería hacer este Gobierno para remontar la situación?

El Consejo de Estado. Juntarse con las cabezas de los poderes y analizar la situación, y tenemos algo que no lo empleamos bien, que es el Acuerdo Nacional. Si no nos unimos hoy para solucionar el problema en frente, que nos comprende a todos porque no es exclusivo de nadie, pienso que es otra gran oportunidad que va a perder nuestro país.



¿Por qué hay tanta corrupción en el país?

Por la crisis de valores que empieza en la familia.



¿Usted se siente seguro en las calles?

Yo creo que nadie en el Perú se siente seguro en las calles. No es un problema de ricos ni pobres. Ni de distritos ricos ni de distritos pobres.



Y ¿sigue portando su arma?

Siempre, por si acaso.



Gracias, general, por la entrevista. Ojalá que sus reflexiones sean leídas por el Ejecutivo...

Gracias a usted. Este es un desafío de la actual generación. La generación anterior derrotó la violencia subversiva y a la actual le corresponde derrotar la violencia social.



(Oscar Torres)

