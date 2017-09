Rolando Reátegui sobre Kenji: "Aunque sea Fujimori, hace rato lo hubiera expulsado" [VIDEO]

El congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui no se guardó nada y arremetió contra su colega de bancada Kenji Fujimori. Y es que los gestos que ha tenido Kenji en las últimas semanas no han sido del agrado de los fujimoristas.



Reátegui cree que Kenji no quiere pertenecer al partido. "Si tú vas a estar siempre con situaciones opuestas a la bancada es que no quieres estar en la bancada. Le sugeriría que renuncie y cree su propio partido", dijo el legislador a Canal N. Incluso aseguró que él ya lo hubiera expulsado.



Sin embargo, Kenji ha dicho en reiteradas veces que no tiene pensando renunciar al partido.

"Nosotros nos ceñimos a la regla, sino estás en la regla, mejor vete. Pero si veo a un tipo indisciplinado, aunque sea Fujimori, lo saco. Todos tenemos iguales derechos", explicó. "Si yo tendría la conducción hace rato que lo hubiera expulsado", agregó.



Como se recuerda, Kenji hizo un gesto de repudio al proyecto de su propia bancada contra la Ley Antitránsfuga. El legislador pidió la palabra en pleno debate del proyecto alternativo a la Ley Antitránsfuga y se puso un cintillo en la boca en señal de rechazo a la que él llama 'ley mordaza'.