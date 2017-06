El cine peruano está pasando por un buen momento tras el estreno de Rosa Chumbe, la ópera primera de Jonatan Relayze. A dos semanas de su permanencia en cartelera ha ocurrido algo que debería repetirse con las buenas películas nacionales que están por venir: el boca a boca. De ahí a que decenas de usuarios hayan usado Facebook o Twitter para comentar sus impresiones sobre Rosa Chumbe. Este tipo de comunicación es valiosa, no solo porque es espontánea e informal, sino porque es personal. Es orgánica, no es una creación de la publicidad ni el marketing. Y esto es positivo para el cine nacional, que a diario compite con el comercial, que por lo general, busca influencers para que recomienden sus películas.



A estos generosos espectadores de Rosa Chumbe, se han sumado actores, periodistas, escritores y políticos, como el ministro de Cultura Salvador del Solar.



Quizá algunos todavía no lo sepan, pero Rosa Chumbe no solo se ha ganado el reconocimiento del público, también ha obtenido dos importantes premios: Mejor Película Peruana en el Festival de Cine de Lima (2015) y Mejor Actriz en el Festival del BAFICI por la espectacular actuación de Liliana Trujillo.



Rosa Chumbe destaca por la forma en que expresa lo que no se dice. Es otras palabras, por no mostrar abiertamente los sentimientos de sus protagonistas. Por su hermetismo. No hay necesidad de un monólogo o un diálogo para que el espectador se de cuenta de lo que ocurre en la vida de dos mujeres: madre e hija.



Los críticos de cine ya lo han dicho: Rosa Chumbe es la mejor película peruana del año. Los elogios, por supuesto, también están dirigidos a su director, Jonatan Relayze. "En su primera película, Relayze se muestra como un cineasta con una visión de mundo interesantísima", escribió Jaime Bedoya.



Para Sebastián Pimentel, "Jonatan Relayze hace su película como los artesanos antiguos, o, para decirlo de otra manera, como los viejos maestros europeos de un cine que no teme escapar a los lineamientos de Hollywood".



Puedes ver Rosa Chumbe en los siguientes cines y horarios:



