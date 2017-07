Saint Seiya: La voz de Ikki de Fénix estará en Perú [VIDEO y FOTOS]

El fan club de Saint Seiya, Grupo Athena No Seintos, anunció la realización de un festival dedicado a la mítica serie.



En el evento, según informa el fan club de Saint Seiya, contará con muchas atracciones, como por ejemplo exhibición de mercadería perteneciente a la mayor colección del mundo, talleres de armaduras, de dibujo, fabricación de escenarios, conversatorios, stands de venta, concurso de karaoke, banda en vivo, trivias, cosplay y muchas cosas más.



En el evento también estará presente el señor Marcos Patiño (México), quien es la voz oficial del poderoso Ikki del Fénix en Saint Seiya. Si señores, el estará dando un show, tomándose fotos, firmando autógrafos y mandando saludos a los asistentes.



El evento tendrá lugar el : Sábado 15 de Julio en el horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. El lugar pactado es el colegio Alfonso Ugarte (Av. Paseo de la República 3530, San Isidro)





ENTRADAS:



➡Entrada de Bronce s/.12.00; derecho a disfrutar del evento.

➡Entrada de Plata s/.22.00; derecho a foto, firma y saludo de Ikki

➡Entrada de Oro s/.32.00; derecho a foto, firma, saludo y visita privada al Museo de Saint Seiya con Ikki*





Saint Seiya

Niños de 4 años o menos no pagan (portando DNI)

*La visita se realizará el domingo 16 de Julio entre 4:00pm y 8:00pm por turnos.



LUGARES DE VENTA



*Centro Comercial Arenales

cdra. 17 de la Av. Arenales, Lince:

“Anime Import”, tienda 2-37 (1er. Piso).

“ICHIBAN”, tienda 3-11 (2do Piso).

“Nakama Anime Store”, tienda 27, (3er. Piso)



* C. C. Polvos Azules

cdra. 04 de la Av. Paseo de la República, Lima:

“Konoha Anime”, tienda 17, pasaje 14 (sótano)



* Mall del Sur

Feria Familiar "YAPE", tienda Héroes Creativos

Piso 3 al lado de Ripley



* Museo de Saint Seiya

Jr. Alicante 352, San Luis (S-D de 4:00pm a 8:00pm)

* Puerta del evento hasta agotar stock.