Salvador Heresi: Cardenal Juan Luis Cipriani no le jaló las orejas a PPK

Frente al aparente jalón de orejas que le dio el cardenal Juan Luis Cipriani al presidente Pedro Pablo Kuczynski por ‘no respetar las formas en la política, lo que genera divisiones’, el congresista Salvador Heresi (Peruanos Por el Kambio) indicó que lo dicho por el primado de la Iglesia Católica en el Perú apunta a un contexto general y no a un llamado de atención al jefe de Estado.



“Tener posiciones políticas o ideológicas diferentes no nos convierte en enemigos. No hay que sobredimensionar las cosas. Hay que ponerle paños fríos a episodios que pueden generar alguna confusión en los actores políticos y en la ciudadanía”, manifestó Salvador Heresi.



Por otra parte, Salvador Heresi dijo que espera que el fujimorismo participe en la reunión del Acuerdo Nacional convocada por el gobierno para este martes 27 de diciembre. “El diálogo debe continuar, no es un tema que lo definamos yo o el congresista Luis Galarreta, lo define la ciudadanía”, precisó.