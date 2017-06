Salvador del Solar tiene calle: los elogios al ministro de Cultura en Twitter por bailar hip hop

Salvador del Solar is in the house. El ministro de Cultura la tiene clara. Para trabajar por la cultura del país tiene que inmiscuirse en ella. Ser parte de ella. Y la cultura hip hop -desde hace mucho tiempo- forma parte de las artes, costumbres y conocimientos de la sociedad peruana.



Un ministro con calle. Es por ello que Salvador del Solar no dudó en demostrar su talento para el hip hop durante la clausura del Festival Internacional de Culturas Urbanas Pura Calle 2017, encabezado por Vania Masías.



Al verlo en el escenario, los asistentes no demoraron en pedirle que baile. Y cuando todos pensaban que Salvador del Solar no iba a bailar, el también actor sorprendió a más de uno con sus pasos de hip hop.



Salvador del Solar y sus pasos de Hip Hop

Antes había dicho lo siguiente: "Cambiemos nuestro país, cambiemos la mente, cambiemos el corazón bailando somos capaces de mover este país. Hay que mover el Perú y las personas que están aquí lo pueden mover. Deben aplaudirlos, aplaudirlos a toda la gente que ha bailado y ha puesto el corazón aquí. Viva esta música, viva el Perú y sigamos moviendo nuestro país que tenemos que sacarlo adelante. Muchas gracias".



El video de Salvador del Solar bailando hip hop fue difundido en Facebook por la página del evento, lo que desató decenas de halagos para el ministro. Los elogios también se hicieron notar en Twitter, red social donde ya es trending topic.



"Es un maestrazo Salvador del Solar! Muy pocos ministros se mojan con la cultura de la calle... Dejaron de vernos como una amenaza para pasar a ser "La esperanza de Juventud peruana".... El Hip Hop salva vidas, cambia barrios y puede reconstruir una nación!", escribió el artista Zoldia Fokin Klan en Facebook.