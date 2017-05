Al descartar que una actitud confrontacional y asegurando que fue un llamado a la reflexión, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, precisó que el premier Fernando Zavala fue firme al acusar a la bancada de Fuerza Popular de cometer ‘abuso de poder’.



“Nuestro premier (Fernando Zavala) se ha mostrado firme y no confrontador. Ha hecho un llamado a la reflexión y que pongamos las cosas en perspectiva. Al Perú no le conviene la confrontación. Está bastante clara la actitud del Congreso de la República”, dijo Salvador del Solar a RPP Noticias.



En otro momento, Salvador del Solar señaló que ‘no es exacto decir que el Gobierno está buscando la confrontación’. Además reiteró que el Ejecutivo está abierto al diálogo y a acudir al Congreso de la República para rendir cuentas.



“Utilicemos las herramientas democráticas como la interpelación de manera adecuada, constructiva y no de una manera percibida como al borde del obstruccionismo”, precisó Salvador del Solar.