Salvador del Solar trolea así a reportera por pregunta sobre Chile y la décima de Nicomedes Santa Cruz

Este martes se develó por fin el rostro de la Señora de Cao, una poderosa mujer mochica, que se presume lideró en el Valle de Chicama. Como era de esperarse, a este evento de suma importancia histórica no podía faltar el ministro de Cultura, Salvador del Solar, quien dedicó algunas palabras a tan importante figura.



"Si ya el año 2006 fue una verdadera revelación para el mundo, la existencia de la Señora de Cao. Hoy tenemos el placer, 11 años después, gracias al trabajo tecnológico (...) de mostrar para el mundo el rostro de la Señora de Cao. Tenemos la convicción de que acercándonos más a quién era la Señora de Cao, al pueblo que ella lideró, a la importancia de reconocer que los antiguos peruanos tuvieron también lideresas de ese nivel político y religioso, estamos aportando mayor conocimiento de nuestra cultura", dijo Del Solar emocionado. Pero no se esperaba la siguiente pregunta de la prensa.



Salvador del Solar parecía presto a seguir conversando con los periodistas, hasta que una reportera le hizo una pregunta sobre la nueva polémica con Chile. Fue a partir de aquí que el rostro del titular de Cultura empezó a cambiar.



"Ministro hay otra noticia. Se ha denunciado que Chile ha copiado una décima de Nicomedes de Santa Cruz", dijo la periodista. A lo que Salvador del Solar respondió de manera contundente:



"Es muy importante hacer un llamado a que mantengamos las cosas en perspectiva. En primer lugar estamos anunciado de relevancia mundial. La que tú me comentas no tiene relevancia. Es de verdad de gran transcendencia para orgullo del Perú y para que se visite más el golpeado Norte del Perú".



Pero no quedó ahí. Recordemos que la polémica con Chile fue denunciada por Phillip Butters, quien alguna vez arremetió contra Del Solar.



Entonces el titular de Cultura lo pensó mejor y dijo que a veces los peruanos le damos demasiada importancia a asuntos menores.



"Lo que ha ocurrido según entendemos con Chile es un asunto absolutamente menor. No es un asunto institucional, según hemos averiguado. Se nos ha dicho incluso que la propia persona que hizo esto ha reconocido que no investigó sobre la fuente. Esto habla del valor de la cultura peruana, del valor de Nicomedes Santa Cruz", agregó Del Solar.