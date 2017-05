San Isidro: asaltan joyería y lo que se llevaron hace sospechar que sería un caso de espionaje industrial [VIDEO]

Se llevaron el disco duro de las cámaras de seguridad para no dejar huella. Unos delincuente armados ingresaron a la joyería Ilaria, ubicada en la cuadra 3 de la Av. Dos de Mayo en el distrito de San Isidro y se llevaron alhajas valorizadas en 5 mil soles.



Sospechas. El hecho ocurrió aproximadamente a los 9 de la noche del domingo. Lo que llamó la atención de las autoridades es que las puertas del establecimiento no fueron violentadas, por lo que se cree que los hampones ingresaron por una de las casas aledañas.



Se trata del local donde también funciona el área administrativa de la cadena de joyerías.



Según el gerente de seguridad de la empresas, los delincuentes no lograron ingresar a la tienda, ellos solo pudieron penetrar las oficinas ubicadas en el segundo piso del inmueble y se llevaron algunas joyas de la nueva colección que se encontraban en una de las oficinas.



¿Acaso se trata de un caso espionaje industrial? La policía viene realizando las investigaciones pertinentes, pues también se llevaron los discos duros de algunas computadoras.



El local se encontraba resguardad por un vigilante, el mismo que fue amenazado y reducido por los asaltantes.