San Juan de Lurigancho: asaltan veterinaria y se llevan más de 45 mil soles [VIDEO]

Un banda de delincuentes asaltó una veterinaria en San Juan de Lurigancho y se llevó más de 45 mil soles. Pero no contentos con el botín, se llevaron dos finos cachorros valorizados en mil y 300 dólares.



Todo empezó cuando dos chicas ingresaron al local y pidieron atención médica para su presunta mascota. Pero una vez adentro, el can no le hacía caso a su dueña.



Minutos después, llega un sujeto, indicando que venía con las mujeres. El joven corpulento llega hasta la mesa del consultorio e inmediatamente se retira.



Al irse, deja abierta la puerta del local. Esta 'oportunidad' es aprovechada por tres hombres, quienes ingresan a la veterinaria para perpetrar el robo.



Dos de los sujetos se acercan hasta la caja registradora y se llevan todo el dinero. Luego un tipo encapuchado entra en escena para pintar con spray todas las cámaras de seguridad del sitio.



En tanto, las mujeres y la mascota abandonan el lugar, y el sujeto corpulento vuelve a ingresar a la veterinaria, para luego salir con un cachorro bulldog en las manos.



Al interior, los delincuentes siguen amenazando a los empleados del sitio, hasta que deciden irse. La cámara de seguridad del exterior los capta huyendo por la ventana.