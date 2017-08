San Juan de Miraflores: Aparece niña de 9 años que habría sido secuestrada por desconocido [VIDEO]

La pequeña Sayuri por fin apareció. La menor, que se encontraba desaparecida desde hace varios días, regresó sola a casa, estaba usando ropa nueva y llevaba consigo una carta que decía: "Señora Silvia, su hija se quedó con mi hija Jennifer Mota Mendoza". Esta nota despertó las sospechas de los familiares, quienes llevaron a la menor a la comisaría de San Juan de Miraflores a denunciar el hecho.



La niña de 9 años desapareció el pasado domingo 19 de agosto en San Juan de Miraflores y la tía de la menor denunció el hecho ante la policía.



La niña acudió el último domingo a una iglesia que se encuentra ubicada cerca a su hogar, en San Juan de Miraflores. No obstante, nunca más regresó. Se supo que ella acudía a este centro religioso normalmente desde hace un año y medio.

Niña apareció asustada en la puerta de su casa. (Video: Latina)

La pequeña fue vista por última vez con un hombre que no dudó en llevársela, según registraron las cámaras de seguridad de San Juan de Miraflores.



El desconocido no fue reconocido por los familiares de la pequeña Sayuri, quienes denunciaron en diversos canales de televisión que la menor estaba desaparecida desde hace varios días. Quizás, al verse descubierto, el hombre decidió devolver a la niña y así librarse de la acusación de secuestro.

TÍA HABLÓ CON SUPUESTA SECUESTRADORA



Sin embargo, la tía de la menor logró conversar con la esposa del supuesto secuestrador y esta indicó que ella solo recibió a la niña en su vivienda y la cuidó para que no le pasara nada.



La tía de Sayuri agregó que la mujer no le quiso decir dónde encontró a la menor, ni mucho menos las razones por las que no acudió a las autoridades para reportar que encontró a la niña. "La niña apareció de la nada, está asustada. Apareció con ropa nueva".