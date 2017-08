San Martín de Porres: hombre fue asesinado de 37 cuchilladas

“Esa noche, (Julio César) iba a encontrarse con otro chibolo que no era su pareja”, contó uno de los mejores amigos de Julio César Huancahuare de la Cruz (36), quien fue asesinado de 37 cuchilladas en su departamento, en San Martín de Porres.



Se informó que uno de los mejores amigos de la víctima fue interrogado por la policía y dio valiosos detalles que podrían dar con la captura del asesino del supervisor de una empresa de telefonía.



Indicó además que Bruno Magni Tejada Murrieta (23), desde hace un año y medio, era pareja de Julio Huancahuare, y que desde hace un mes vivían juntos en un departamento en el cuarto piso del jirón Bello Horizonte 1985.

HABLA PAREJA

Por su parte, la pareja del occiso, Bruno Tejada, habría dicho a la policía: “Salí el sábado y regresé el domingo temprano, quise abrir la puerta y estaba trancada por dentro, me fui a dormir en la cocina. Hugo, nuestro compañero de departamento, me dio una colcha para taparme y me quedé dormido”.



Agregó que lo llamaron al celular (a Julio César) y no contestaba. “La mañana del lunes abrimos la puerta y vimos manchas de sangre en el pasadizo, luego a él (Julio), estaba tirado en el piso y envuelto en una colcha azulina”, contó.

Mientras tanto, los restos del asesinado fueron trasladados a Pisco y sus familiares insistieron que el principal sospechoso es Bruno, su pareja.



Mientras, la policía analiza un polo con capucha, lentes y una casaca, probablemente del o de los asesinos, que dejaron olvidados tras cometer el crimen.