San Martín de Porres: Capturan a falso taxista cuando intentaba violar a pasajera [VIDEO] 

Lo negó todo, pero fue capturado por la policía cuando intentaba violar a una pasajera en el interior de un taxi. Ocurrió en el distrito de San Martín de Porres.



"No le he hecho nada", aseguró el sujeto.



Francisco Jonathan García Uribe (31) fue encontrado junto a una joven de 18 años, que entre lágrimas, lo acusó de haberle realizado tocamientos indebidos.



"Ella había tomado el taxi en Acho hacia Puente Piedra. A la hora que ve a la policía llora e indica que el señor le hizo tocamientos deshonestos y la obligó a tocarle sus partes íntimas", indicó la policía.



Las autoridades hallaron el taxi estacionado en una zona desolada en la Av. Alfredo Mendiola, muy cerca de la segunda entrada de Pro en San Martín de Porres.



El acusado fue trasladado a la comisaría de Santa Luzmila en Comas. La policía no descarta que existan más víctimas.