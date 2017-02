San Valentín: Ellas y ellos confesaron cuál fue el peor regalo que recibieron. ¿Te ha pasado?

Aparte del momento especial y romántico, San Valentín se ha caracterizado por la entrega de regalos y sorpresas que algunas parejas realizan. La presión de esta fecha o el compromiso por quedar bien no son buenos aliados al momento de elegir un regalo. A veces, a la otra persona no le gusta el obsequio.

Conversamos con persona de diferentes edades para saber cuál era el regalo de San Valentín que menos les gustó. Todavía decepcionados, respondieron y explicaron por qué no les gustó.

M (22- mujer): Un oso de peluche con un corazón rosado. Antes, le había mencionado más de una vez que no me gustaban los peluches.

J (24, hombre): El regalo que menos me gustó, aunque no considero que sea algo feo, fue el un disco de Corazón Serrano.

K (27, mujer): Una invitación a al estadio. Jugaba Alianza Lima y yo soy de Universitario. ¡No te pases!

M (29, mujer): Me regalaron un llavero de un equipo de fútbol. Ya no sigo con esa persona.

Los peluches son los regalos menos queridos

T (29, mujer): Flores 'colorinches'. Prefiero de un solo color. También esos globos metálicos. Un perfume cuyo aroma no me gustaba y quería que lo use.

R (30, hombre): Me dieron un reloj, creo que fue porque siempre llegaba tarde y era una manera de decirme tardón.

J (29, hombre): Me dieron una lámpara de escritorio. Me pareció demasiado abstracto para ser un regalo de San Valentín.

JC (46, hombre): Una vez me regalaron flores. Me hubiera gustado algo más masculino.

GPR (50, hombre): No calificaría un regalo como el peor o más feo. Todo tiene un significado



