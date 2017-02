San Valentín: Estas son las canciones románticas más escuchadas según YouTube [VIDEOS]

Ya llegó el día de San Valentín y los enamorados ya están en todos los preparativos para recibir esta fecha especial. La cena, los regalos, las sorpresas y las noches románticas son algunos de los detalles más populares en esta celebración.

Pero nada puede ser perfecto sin la música. Y es que nos da el ambiente ideal para que el amor florezca a plenitud. Comúnmente las parejas tienen un set list especialmente preparado para San Valentín, pero muchos también deciden escuchar lo que el corazón les dicte.

Pensando en ello, YouTube seleccionó las 18 canciones que más se escuchan durante el 14 de febrero. Y ¡oh sorpresa! todas son románticas.

Para lograrlo, la popular red social buscó los temas con un 50% de incremento de visitas el 14 de febrero, desde el 2012 hasta la fecha. ¿El resultado? Joaquín Sabina, Laura Pausini, Franco de Vita, Stevie Wonder, Barry White, Axel, Chayanne, Bryan Adams, entre otros.

1. Laura Pausini, Le Cose Che Vivi (1996)



2. Nat King Cole, L-O-V-E (1964)



3. Axel, Amo (2005)

4. Franco de Vita, Te Amo (1988)

5. Joaquín Sabina, Contigo (1996)



6. Adam Sandler, Grow Old With You (1998)

7. Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You (1984)

8. Savage Garden, Truly Madly Deeply (1997)

9. Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe (1974)

10. Barry White, You're the First, the Last, My Everything (1974)



11. Umberto Tozzi, Ti Amo (1977)

12. Elton John, Can You Feel the Love Tonight (1994)

13. Jovanotti, A Te (2008)

14. Axel, Tu Amor Por Siempre (2005)

15. Rabito, ... Que Te Quiero (2003)

16. Tercer Cielo, Enamorados (2012)

17. Chayanne, Completamente Enamorados (1990)

18. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? (1995)

