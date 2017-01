Un nuevo huaico se viene produciendo en la zona de quebrada Olla de Barro en Santa Eulalia. Como se recuerda, el día de ayer se inició un huaico en el distrito de Santa Eulalia debido a la intensas lluvias que cayeron en la zona.



"Nosotros realizamos los simulacros siempre y exhorto a la gente que siempre participe de los ejercicios. Cuando más preparados estamos será mejor", comentó uno de los representantes de Instituto Nacional De Defensa Civil (INDECI).



"En el último año hemos hecho dos simulacros y la participación de la gente fue mínima. El problema es que la gente no está consciente del peligro que se correr", indicó el representante de INDECI.



Se reportó que algunos de los vecinos comenzaron cruzar la zona del huaico para poder ir a sus hogares poniendo en riesgo su vida. También se informó que el cause del huaico esta bajando pero "lo mejor es no correr riesgos innecesarios", comentó el representante de Defensa Civil.