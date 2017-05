Sebastián Piñera quiere volver a ser presidente de la Chile. De hecho, es precandidato presidencial del partido Unión Democrática Independiente (UDI) y ya se pasea por programas de televisión. Esta vez Sebastián Piñera habló de temas polémicos como la legalización de la marihuana o la legalización del aborto.



Así, Sebastián Piñera, de política social conservadora, aseguró que no hay prueba médica que avalen supuestos beneficios de la marihuana o cannabis sativa. “Hay algunos que piensan que la marihuana tiene efectos medicinales, pero no está probado, por lo que no hay que hacer nada que fomente el consumo de drogas, especialmente en nuestros niños y jóvenes, porque eso les puede destruir sus vidas”, dijo Sebastián Piñera al programa Mentiras verdaderas, del canal La Red.



En esa línea, Sebastián Piñera aseguró que el consumo de marihuana ha aumentado en en los países donde se optó por su legalización. "La marihuana de hoy día no es la misma de hace 20 o 30 años atrás, que es 10 veces más dañina", dijo el polémico Sebastián Piñera. Estos son los efectos de la marihuana y otras drogas.



Asimismo, Sebastián Piñera reiteró su férreo rechazo a que las parejas homosexuales puedan casarse o adoptar niños. Asimismo, se mostró en contra de cualquier tipo de aborto.