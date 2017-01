Sedapal restablecerá agua en Lima y Callao por 3 horas [VIDEO]

La escasez de servicio de agua en más de 20 distritos de Lima y Callao ha hecho que muchos entren en la desesperación ya que este tipo de problema no se veía desde hacía mucho tiempo. La restricción de Sedapal ocasionó que no pocas personas se vieran sumergidas en una búsqueda de agua en distintos lugares, como parques.



Todo indica que el panorama será muy similar parta Lima y Callao en los siguientes días por los huaicos que están cayendo en varios puntos del país y que ocasionan que el agua llegue a La Atarjea con muchos residuos.



Sin embargo, en este horizonte hostil, Sedapal anunció algo esperanzador: el servicio de agua en Lima y Callao sería restablecido por 3 horas. Si bien no se especifica cuándo será la apertura del servicio, el comunicado de la entidad fue lanzado a las 3 de la tarde aproximadamente.

Muchos criticaron la respuesta de la representante de Sedapal. (Canal N)

"Es una situación de emergencia que venimos monitoreando día a día. Estamos actuando con responsabilidad, sin perjudicar a la ciudadanía, pero hasta donde nos permita la naturaleza”, fue lo que mencionó el presidente del directorio de Sedapal, Rudecindo Vega, cuando se le consultó sobre el corte en Lima y Callao.



Hay que mencionar que, debido a la situación de emergencia que se vive en la ciudad, se recomienda a un uso responsable del agua.

