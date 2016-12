Sedapal disminuye la presión del agua desde hoy: tips para ahorrar este importante recurso [VIDEO]

Sedapal anunció que desde este jueves 29 de diciembre iniciará la disminución de agua potable en Lima entre las 8 pm y las 4 am debido a la ausencia de lluvias en la Cordillera de los Andes, una noticia que llega como alerta a los usuarios que no tienen la costumbre del ahorro.



Ante esta información, es importante que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de la reserva del agua, ya que gran parte de la población tiene por costumbre derrochar litros y litros de agua, que en suma llegan a alcanzar cifras inimaginables.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Lima cada persona gasta 250 litros de agua por día. Si una familia de cuatro personas gasta un promedio de 1000 litros por día, en un mes esa cifra se se convierte en 30000 litros de agua.



Por ello, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) nos da algunos consejos para incentivar el ahorro de agua y permitir que otras personas de escasos recursos también tengan acceso a ella:



* Una manera de ahorrar es colocando botellas recicladas con agua u otro elemento en el tanque del inodoro.



* Reutilizar el agua que se usa para lavar frutas y verduras



* No hacer uso continuo de la lavadora, mas aun si se van a lavar pocas prendas. Lo correcto es lavar la máxima cantidad de ropa que se pueda y sobre todo no arrojar el agua del enjuague.



* Regular la presión con la que sale el agua de los caños.



* Revisar las instalaciones dentro de casa y verificar si hay caños goteando, filtraciones en el inodoro, etc.



* Evitar el uso de piscinas inflables



Y principalmente, mantenernos informados ya que en el caso que Sedapal anuncie un programa de restricción del servicio de agua potable, sabremos estar preparados.



QUE NO SE TE PASE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.