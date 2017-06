Sedapal se lava las manos y dice que no tienen responsabilidad en deficiencias del bypass de 28 de Julio [VIDEO]

Sedapal dejó en claro que no es responsable de las deficiencias que presenta el bypass de 28 de julio. También manifestaron que mientras no recepcione la obra de los sistemas de agua y alcantarillo, no tiene jurisdicción sobre las redes ubicadas en la zona.



"SEDAPAL considera oportuno recordar a los medios de comunicación que su imagen fue perjudicada cuando se le responsabilizó de hechos que competen a la contratista OAS.

Asimismo, señala que recientemente la constructora se comprometió a reiniciar la ejecución del proyecto", señaló Sedapal en el comunicado.



Como se recuerda, la empresa Sedapal comunicó que la Municipalidad de Lima viene incumpliendo las condiciones bajo las cuales se aprobó el proyecto de reubicación y cambio de tuberías secundarias de agua potable y alcantarillado.



"Sedapal no es responsable de ninguna de las intervenciones que hizo la empresa OAS, contratada por la Municipalidad de Lima, para ejecutar dichas obras, ni de los daños que puedan derivarse de las mismas", sentenció en comunicado la empresa Sedapal.



Rudecindo Vega, presidente de directorio de Sedapal, indicó que incluso alertaron de la posible existencia de problemas de inundación si no se adecuan al plan presentacido por Sedapal. Vega señaló que no tuvieron respuesta.



"El problema ya está, hoy le hacemos una invocación clara y directa a la empresa contratista y a la municipalidad: por favor cumplan con el proyecto que ustedes presentaron a Sedapal y Sedapal los aprobó. Si ustedes lo cumplen no estaríamos en los problemas que estamos", manifestó.