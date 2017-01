Sedapal restableció el agua PERO incrementará tarifa

El agua volvió a las viviendas de Lima y Callao, pero Héctor Piscoya, gerente general de Sedapal, hizo un anunció que al parecer ha pasado desapercibido por la mayoría de usuarios.



Sedapal invocó a la población a reflexionar sobre lo importante y difícil que es abastecer de agua a Lima y Callao y pidió no desperdiciar este líquido elemento durante los carnavales. Pero eso no es todo.



Piscoya, informó que en los próximos meses la empresa ejecutaría un incremento justo de la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado, a fin de contar con los recursos que le permita brindar un mejor servicio a la población.



Representante de Sedapal no supo decir qué distritos tendrán restricción de agua.

"La población tiene que aprender, y esperemos que el corte de este fin de semana, nos enseñe que debemos ahorrar el agua, que no nos sobra, sobre todo en Lima y Callao", indicó Piscoya.



Además, señaló que Sedapal está haciendo las coordinaciones respectivas con las municipalidades distritales para emprender campañas que ayuden a crear conciencia sobre el agua entre la población.



Explicó que la situación registrada el jueves último fue totalmente atípica y que no se registraba hace 40 años en Lima.



"Lo que pasó el jueves fue atípico, lo que nos obligó a parar el servicio, porque no teníamos cómo captar, y el consumo de Lima Metropolitana se ha quintuplicado", anotó.