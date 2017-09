Sendero Luminoso: Marco Miyashiro habla de la amenaza del grupo terrorista en nuestros días [VIDEO y FOTOS]

Han pasado 25 años de la captura del principal cabecilla terrorista, Abimael Guzmán, y muchos no aprenden la lección. Un gran porcentaje de nuestros jóvenes desconoce que los subversivos asesinaron a miles de peruanos inocentes. Trome conversó con el valeroso general Marco Miyashiro, actual congresista de la República, quien fue Director de la Policía Nacional del Perú y hombre clave del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que apresó al tristemente célebre ‘Presidente Gonzalo’.



General Miyashiro, tres policías acaban de morir en una emboscada en Huancavelica. ¿Está resurgiendo el terrorismo?

Con relación a la muerte de mis tres hermanos policías, porque yo sigo siendo policía aunque esté en situación de retiro, es lamentable que las Fuerzas Armadas, a cargo del orden interno de esa zona, no hayan podido evitar estas muertes.



Se lo pregunto porque Osmán Morote, segundo de Abimael Guzmán, ha dicho en ‘Caretas’ que los autores de esta masacre son ‘remanentes mercenarios’ y no tienen nada que ver con Sendero Luminoso...

Ese es un cuentazo, porque ellos dicen: ‘Abimael Guzmán está preso y nosotros no seguimos su consigna’. Sin embargo, esos remanentes están criando niños, preparándolos para la guerra, tal como ha sido denunciado varias veces en diferentes reportajes periodísticos.



Usted fue una pieza fundamental para capturar a Abimael Guzmán. ¿Les podría decir a los jóvenes quién fue este sujeto?

Quisiera aclarar que no fui una pieza fundamental. Fui un integrante de ese brillante equipo policial que, con su resultado, me hicieron crecer a mí también. A los jóvenes: Estas celebraciones (la captura de Guzmán fue el 12 de setiembre de 1992) nosotros quisiéramos que sirvan para transmitirles el mensaje sobre el sufrimiento de 20 años del pueblo peruano. Ese sufrimiento por la violencia del ‘Pensamiento Gonzalo’, no debe ser aceptado en la mente de los jóvenes, ya que lo que quieren es engatusarlos y comprometerlos con la violencia, la muerte y la destrucción, pues esto es lo que persigue este tipo de organizaciones terroristas.



Actualmente, ¿Sendero Luminoso es una amenaza para el país?

Siempre lo ha sido, sobre todo porque ellos desarrollan una guerra sin tiempo. Han sido derrotados militarmente con la ‘Operación Victoria’ del año 1992, pero continúan ahora en dos facciones. Lo que pretenden es agudizar cualquier tipo de crisis que se presente en el país y destruir la economía para que el Perú no pueda ser una nación desarrollada. Recuerde las palabras de Abimael Guzmán: ‘Cuando el pueblo tiene hambre, es capaz de pensar en la revolución’. Eso es lo que buscan.



En la denominada ‘Captura del siglo’ existieron entretelones, por ejemplo, allanar sin éxito la primera residencia de Abimael en Monterrico. ¿Cómo vivía él?

La cúpula dirigencial, que siempre se jactaba de permanecer unida al pueblo, en realidad vivía en barrios sumamente cómodos, de ‘pituco’ para arriba.



¿Por qué él se escondía en lugares residenciales?

Porque, precisamente, querían contrarrestar esa idea de que él (Abimael) paraba con los pobres, cuando en realidad le gustaba una vida bohemia y convocaba para su entorno principalmente a mujeres, algunas de ellas muy buenamozas.



MARITZA GARRIDO LECCA

A propósito de Maritza Garrido Lecca, quien está próxima a dejar la prisión. ¿Cree que está arrepentida de todo el daño que le hizo al país?

Lo que yo crea no interesa. Lo que ella ha declarado sí interesa, porque jamás ha mostrado un signo de arrepentimiento o de que lo que hizo terminó perjudicando al país. Ella cree que lo que realizó, toda la muerte, violencia y destrucción, era necesario para el Perú.



¿Es verdad que los policías se disfrazaban de basureros, heladeros o cambistas de dólares para analizar los desperdicios que dejaba Abimael?

No solo los desperdicios, sino cualquier tipo de indicio o evidencia que pudiera haber entre ellos. El uso de disfraces es toda una técnica que se va desarrollando, porque el arte del vigilante es ver sin ser visto.



¿Qué detalle de la vida personal del ‘Presidente Gonzalo’ le llamó más la atención?

La vida bohemia que llevaba. Totalmente contradictorio con su discurso de favorecer al pueblo.



Actualmente, ¿usted considera que el ‘Movadef’ es una fachada senderista?

Yo estoy convencido de ello y la prueba es que defienden el ‘Pensamiento Gonzalo’, que no es otra cosa que una doctrina de violencia y destrucción.



En el documental ‘1509 Operación Victoria’, se habla claramente de la participación protagónica de usted y del coronel Benedicto Jiménez en la captura de Abimael, pero no del general Ketín Vidal, ¿por qué?

Porque Benedicto era el policía que con su olfato y al ojo podía detectar al terrorista, pero eso ya no era suficiente, entonces la observación, vigilancia y seguimiento que efectuó el equipo del Grupo Especial de Inteligencia era lo que permitía acumular los indicios y evidencias que demostraban que el sospechoso que estábamos siguiendo era verdaderamente un terrorista.



Además, en una entrevista pasada, usted me dijo que a Ketín Vidal lo había nombrado Vladimiro Montesinos...

Eso es notorio. Es de conocimiento público y, aunque muchos lo quieran negar, es una realidad, porque son amigos desde la Escuela Militar.

DELINCUENCIA COMÚN

Cambiando de tema, el general Hernani me confesó que estamos perdiendo la batalla contra la delincuencia común. ¿Comparte esa opinión?

Totalmente, porque las leyes son demasiado blandas y no ha habido un acuerdo político, respetándose la independencia de poderes, entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial.



¿Cómo es posible que cuatro ‘marcas’ en moto se metan al Jirón de la Unión, maten a una trabajadora de limpieza y no haya un ‘plan cerrojo’ para detenerlos?

Usted se está fijando en una atrocidad criminal que ocurrió en el Jirón de la Unión y no hace referencia a que horas antes, el ministro del Interior estaba haciendo un megaoperativo para recuperar tres armas.



A su criterio, ¿en qué está fallando la policía?

En que no tiene un líder conductor de la organización. El general Hernani, al que ha hecho referencia, ha sido un excelente detective en investigación criminal. Y la especialidad, me refiero a la prevención, es sumamente importante. La investigación también y sobre estos dos temas debe girar toda la organización, pero los directores generales de estos últimos años han sido simplemente sojuzgados políticamente.



¿Qué hacemos con tantos ‘marcas’ y ‘raqueteros’ en las calles?

Aplicarles la ley. Esa es la solución; pero si la ley no es efectiva, modifiquemos la ley, pero las modificaciones tienen que partir del Ejecutivo.



Gracias, general y el Perú le agradece por haber combatido de una manera efectiva a gente que solo le hizo daño a nuestro país...

Muchas gracias y quisiera recordar las palabras de Yerovi, quien fue secretario general del Partido Comunista Peruano antes que Jorge del Prado: “Si tú eres comunista a los 20 años, estás muy bien porque todo joven debe ser revolucionario, pero si eres comunista a los 40 años, eres un imbécil”.



(Oscar Torres)