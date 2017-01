Shirley Arica se defendió tras acusación de agresión ¿Pidió disculpas? [VIDEO]

Shirley Arica se encontró en el centro de la polémica en pleno Año Nuevo, después que se hiciera pública una acusación en su contra por agresión física y verbal.

A través de unas cámaras de seguridad, se ve cómo la modelo al amanecer de las fiestas de Año Nuevo llega a la playa Arica, pero no le permiten el ingreso al no contar con la documentación requerida.

Ante esto, Shirley Arica baja del auto y se acerca al vigilante, quien le negó la entrada por no ser residente de la urbanización. En ese momento, la modelo le tira en el rostro una lata de bebida energizante y le rompe el labio.

Este fue el momento en el que Shirley Arica agredió a vigilante

Tras la acusación por parte del vigilante David García, Shirley Arica empleó sus redes sociales para hacer su descargo. En el extenso mensaje, la modelo se defendió de todas las acusaciones. Sin embargo, en ningún momento pidió disculpas por su reacción.

"Para todas esas personas que se ocultan detrás de un celular o una computadora y me escriben solo para ofender les cuento. Que en 1er lugar me da igual porque solo yo sé como fueron las cosas y no voy a permitir que nadie se meta con mi hija y como madre sacaré las garras y defenderé a mi hija contra todo, sea quien sea así de simple. Comenten, hablen y digan lo que quieran, siempre para acción habrá una reacción nadie actúa de loca señores! ¡Besos y buen día a todos!"

Así se defendió Shirley Arica tras la acusación de agresión

Recordemos que el vigilante David García había presentado una denuncia en contra de Shirley Arica por agresión verbal y física. Además, señaló que la modelo no solo le tiró la lata en la cara sino que también lo insultó y utilizó frases racistas.

