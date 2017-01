Shirley Arica: Denuncian a modelo por reventar el labio de un vigilante en Lurín [VIDEO]

Shirley Arica nuevamente en el ojo de la tormenta y esta vez ha sido acusada de agredir a un vigilante en Lurín. A través de las cámaras de seguridad se ve cómo la modelo al amanecer de las fiestas de Año Nuevo llega a la playa Arica, pero no le permiten el ingreso al no contar con la documentación requerida.

Shirley Arica baja del auto y se acerca al vigilante, quien le negó la entrada por no ser residente de la urbanización. En ese momento, la modelo le tira en el rostro una lata de bebida energizante.

Ante esto, David García, el denunciante, decidió grabar a Shirley Arica para increparle por la agresión física y verbal, pues según contó el vigilante, la modelo lo insultó.

"Se acerca increpándome: 'serrano, cholo, ¿por qué no me abres? ¿qué te has creído?' (...) Viene y con la lata me lo lanza en la cara y me deja un golpe haciéndome esto (muestra la herida en el labio", acusó David García a Shirley Arica.

Así fue el momento en el que Shirley Arica agredió a vigilante

A inicios del mes de diciembre, Shirley Arica denunció en la comisaría de San Miguel a su esposo Rodney Pío por agresión física, como consta en la ocurrencia policial. La modelo reveló que su pareja le levantó la mano.

La denuncia de Shirley Arica a su esposo

