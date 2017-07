Sismo en Arequipa: Fuerte movimiento sísmico produjo derrumbes en carretera [VIDEO]

Un fuerte sismo tuvo lugar en Atico, Arequipa. La carretera de Atico se vio afectada porque se produjeron algunos derrumbes. No se han reportado daños materiales hasta el momento. Tampoco no se han reportado personas afectadas por el fuerte temblor de 6.3.



La policía de la zona se encuentra en el lugar para prestar alguna ayuda se fuera necesario. La carretera de Atico está siendo limpiada para que el tránsito se regularice en la zona de Arequipa.



El Gobierno Regional está realizando un barrido en la zona para ver si alguna persona o infraestructura fue afectada por el sismo que se presentó esta noche en Arequipa.



Por su parte, un representante del Instituto Geofísico del Perú manifestó lo siguiente sobre el temblor en Arequipa: "Todo la región sur del Perú fue remecida, No se han reportado accidentes".

