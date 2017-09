Sismos en Matucana: Magaly Medina cuadra a alcalde desinformado que no vive en su ciudad [VIDEO]

Matucana ha sido remecida por nada menos que siete sismos que ocurrieron en la madrugada y primeras horas de la mañana de este jueves. Los movimientos causaron alarma y hasta varios desprendimientos de rocas que al momento han bloqueado un tramo de la Carretera Central.

Sin embargo, Hugo Gonzáles, el alcalde de Matucana brillaba por su ausencia. Varios vecinos reportaron a América que la autoridad no vive en la ciudad, algo que pudo ser comprobado por una reportera que se acercó a las inmediaciones de la municipalidad a las 8:00 am para recoger sus declaraciones, aunque solo se encontró con el secretario general quien dijo que la autoridad estaba en camino.

Casi una hora después, el alcalde llegó a la Municipalidad de Matucana y se entrevistó en directo con 90 Matinal. Como era de esperar, Magaly Medina le hizo presente el reclamo de los vecinos, quienes afirman que nunca lo ven.

‘Tenemos a la semana dos o tres días como máximo (en Matucana). Los demás días estamos enlazados en los diferentes ministerios y en el Congreso para solicitar transferencia presupuestal’, dijo Hugo Gonzáles.

‘O sea usted es un alcalde que dice que viene a Lima a tramitar su presupuesto y por eso necesita estar acá cinco días a la semana de los siete’, le increpó Magaly Medina muy indignada por la respuesta del funcionario de Matucana.

Hugo Gonzáles trató de justificarse diciendo que está en Lima para solicitar presupuesto ante la inminente llegada de la temporada de lluvias. ‘Estamos a pocos meses para que empiecen las lluvias y el Gobierno Central no transfiere ni un sol para para la reconstrucción y menos para la rehabilitación de los canales’, indicó.

Como claramente el alcalde desvió el tema, Magaly Medina volvió a cuestionarlo y le preguntó si sabía cómo estaba el pueblo de San Damián. Al no recibir una respuesta concreta lo cuadró muy a su estilo.

‘Yo le informo señor alcalde, ya que usted no está enterado, yo le informo. En San Damian está bloqueada la carretera, inclusive los deslizamientos han sido tan fuertes que hay toda una fuente totalmente tapada. Le voy informando señor porque parece que usted acaba de llegar y no ha tenido tiempo de hablar con nadie. Ese monitoreo no le está funcionando nada bien’, dijo Magaly Medina.

