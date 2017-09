Sismos en Matucana: En el Perú hay varias fallas geológicas, advierten especialistas [VIDEO y FOTOS]

El ‘enjambre’ de sismos en Matucana, que empezó el jueves y continuó ayer, se debe a la activación de una de falla geológica. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), en el Perú hay muchas de estas fracturas en la corteza terrestre y se encuentran en Lima, San Martín, Cusco, Áncash, Junín, Tacna y Moquegua. En estos lugares en cualquier momento puede ocurrir un terremoto.



La última vez que ocurrió un violento sismo en el Perú fue en julio de este año, en Atico (Arequipa). Fue de magnitud 6.3 y, afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar.



“Estas fallas, al activarse con gran frecuencia, pueden provocar sismos fuertes e incluso hasta un terremoto”, indicó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP.



Sismos en Matucana: pobladores vivieron momentos de pánico

NO HAY SEGURIDAD

Para el director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), Miguel Estrada, los sismos no son los que traen abajo las edificaciones, sino las malas construcciones.



Alertó que muchas construcciones no soportarían un terremoto y recomendó a los pobladores no vivir en zonas de las laderas o próximas a los cerros.



Además, el especialistas pidió tomar en serio los simulacros de sismo que se realizan con frecuencia.



TOME EN CUENTA

* Las fallas geológicas son grietas en la corteza terrestre. Generalmente forman los límites entres las placas tectónicas de la Tierra. Son las mayores generadoras de sismos en el mundo.



* Otras causas de sismos son por factores volcánicos (poco frecuentes), por hundimiento (acción erosiva del agua subterránea) o por bomba atómica.

