Sujeto intentó asfixiar a su pareja por usar Facebook y luego la lanzó de un segundo piso [VIDEO]

Cristina Regalado Castro no solo tiene heridas en el cuerpo, también en el corazón. Su pareja de cuatro meses, Miguel Rimarrachín Llovera, con quien compartía un cuarto en San Martín de Porres, la lanzó de un segundo piso enloquecido por los celos.



Intento de feminicidio. Cristina Regalado contó a las cámaras de Latina que Miguel Rimarrachín intentó asfixiarla con una almohada, luego le golpeó la cabeza varias veces y finalmente la lanzó por un tragaluz. ¿Por qué? Por usar su cuenta de Facebook. Indignante.



Cristina Regalado logró sobrevivir. Ahora se encuentra postrada en una cama, tiene la cadera rota y múltiples hematomas en el cuerpo.



"Por haber abierto mi Facebook. Me exigía que lo vuelva a abrir para ver con quien había hablado (...) Me pegó, me golpeó mi cabeza", contó Cristina.

​

Pero eso no es todo. Cristina relató que Miguel Rimarrachín la mantuvo herida y encerrada en la casa de su cuñado, y que además, le quitó el celular para que no pida ayuda a sus familiares.



Fue una tía del violento sujeto que enterada de la cobarde agresión llamó a los bomberos. Posteriormente, Cristina fue llevada de emergencia en una camilla.



Testimonio de terror. "Yo le rogaba que me lleve al hospital, pero no quería llevarme. Me tenía amenazada. Me decía que si yo lo dejaba me iba a matar o me mandaba a matar", contó Cristina entre lágrimas.



En tanto, Miguel Rimarrachín ha desaparecido. Ya ni contesta el celular. ¡Atención Ministerio de la Mujer!