Sunedu detecta más universidades que operan y ofrecen grados sin autorización [VIDEO y FOTOS]

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) detectó que la Universidad Particular de Iquitos, la American Pontifical Catholic University (APCU) y la Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada de Tacna (Extensión Moquegua) operan y ofrecen grados sin contar con la autorización pertinente.



Tras diversas acciones de supervisión, Sunedu remarcó que las universidades mencionadas no cumplieron con solucionar esta irregularidad, pese a que desde el 2015 ya se conoce de su situación. Estas se suman al anterior listado provisto por la institución.



Sunedu reiteró que solo pueden ofertar y prestar servicios de educación universitaria aquellas instituciones que cuenten con autorización otorgada por el desaparecido Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) o con licencia institucional aprobada por la Sunedu.



En ese sentido, Sunedu indicó que seguirá adoptando las acciones legales que correspondan y, de ser el caso, impondrá las sanciones respectivas, de acuerdo con lo señalado en su Reglamento de Infracciones y Sanciones. Además, advirtió que no registrará los grados y títulos emitidos por las instituciones antes mencionadas.







MÁS UNIVERSIDADES INVESTIGADAS



Adicionalmente, Sunedu investiga a otras cuatro casas de estudios que estarían ofertando y/o prestando servicios en 13 programas de pregrado que no se encontrarían autorizados, según lo verificado a la fecha. Estas son la Universidad Privada de Ica, Universidad Privada Líder Peruana, Universidad Peruana Simón Bolívar y Universidad Privada de Trujillo.



Otras cuatro universidades cometen la misma irregularidad en 32 carreras de posgrado. Se identificó que la Universidad Autónoma de Ica, Universidad Sergio Bernales, Universidad Autónoma del Perú y Universidad Autónoma de San Francisco estarían ofertando y/o prestando servicios educativos de maestría y doctorado sin la autorización del Conafu.



A continuación, te presentamos la lista actualizada de Sunedu de las universidades que operan y ofrecen grados sin autorización en el Perú:



- Universidad Particular de Iquitos

- American Pontifical Catholic University (APCU)

- Asociación Civil Promotora de la Universidad Privada de Tacna (Extensión Moquegua)

- Universidad Privada Arzobispo Loayza

- Universidad Sergio Bernales

- Universidad Autónoma del Perú

- Universidad Peruana de Integración Global

- Universidad Autónoma de Ica

- Universidad Autónoma San Francisco

- Universidad de Ayacucho Federico Froebel

- Universidad Global del Cusco

- Universidad María Auxiliadora

- Universidad Privada de la Selva Peruana

