La Súper Llamada Ganadora premió a una mamita con 5 mil soles

Confió en Trome y le tocó el premio mayor de la semana. Una lectora, que vive en San Martín de Porres y tiene 4 hijos, se sacó ayer los 5 mil soles de nuestra promoción de la ‘Súper llamada ganadora’.



“Nunca perdí las esperanzas y esperé con paciencia. Y valió la pena, pues me tocó la suerte justo en estas fechas, cuando un dinerito extra cae muy bien a cualquiera”, expresó la ganadora, quien salió premiada con el ‘número de la suerte’ 1640150, que le tocó en su diario comprado el pasado lunes 10 de julio.



¡PARTICIPA!

Y tú, ¿qué esperas? No dejes de inscribirte porque en cualquier momento puede tocarte la suerte. No olvides que de lunes a viernes sorteamos tres premios de 500 soles cada uno y los domingos el pozo de 5 mil soles.