La Súper Llamada Ganadora regala hoy 5 mil soles

Son 16 años que estamos junto al pueblo y en ese tiempo no hemos dejado de regalar a manos llenas. Hoy no será la excepción, ya que sortearemos los 5 mil soles del ‘Reventón semanal’ de la ‘Súper llamada ganadora’.



Para entrar al sorteo solo tienes que inscribirte llamando al 710-0260 o mediante nuestra página web (www.trome.pe).



Tienes de 6 de la mañana a 6 de la tarde para registrar tu ‘número de la suerte’ (aparece en la parte superior de la portada), DNI y teléfono fijo y/o celular.



No olvides que a las 7 en punto de la noche sale el nombre del ganador o ganadora, que siempre lleva el visto bueno de un notario público.



PLATITA PARA TI

¿Te imaginas lo que podrías hacer con este billetón en tus manos? Pagar esas deudas que te agobian, hacerle arreglos a tu casita, asegurar la educación de tus hijos, invertirlo en un negocio, ahorrarlo, en fin, será para lo que tú realmente quieras.

Pero Trome regala mucho más, pues de lunes a viernes salen tres premios de 500 soles cada uno. Por esto y mucho más somos el diario que todo el Perú prefiere.