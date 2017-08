Taxi Beat: Sujeto que agredió a pasajera tiene antecedentes de violación y amenazas

Era una ‘joyita’. Un hombre violento, que fue denunciado por agresión psicológica contra su esposa, tenencia ilegal de drogas y violación, resultó ser el taxista que hace unos días golpeó, arrastró y desfiguró a su pasajera Laura Arguedas en el Callao.

La policía informó que el sujeto, identificado como Diego Huamán Cayllahue (24), en octubre del año 2013 fue denunciado por su exconviviente de iniciales L.P.B. (18), quien afirmó que empezó a amenazarla con mensajes enviados a su celular.



“Fue a la casa a dejarme a mi hija y se dio cuenta que me llegaron mensajes a mi celular y empezó a gritarme e insultarme. Luego me dijo: ‘No metas a mi hija en tu otra relación porque me desconozco y los voy a matar’. Además, también ofendió a mi madre”, cuenta ella en su denuncia contra este sujeto que operaba usando aplicación de Taxi Beat.

Un oficial afirmó que, tres años más tarde, en noviembre del 2016, Diego Huamán fue denunciado por violar sexualmente a una adolescente de 14 años en un hostal en el Parque Industrial de Villa El Salvador, pero salió libre. “En enero del 2017 fue detenido por tenencia ilegal de drogas en Villa El Salvador”, agregó el policía.

DECLARÓ



Sobre la denuncia que le realizó su pasajera Laura Arguedas, en la comisaría chalaca de La Perla, un agente explicó que el conductor de Taxi Beat acudió a declarar dos días después de los hechos. Adujo que la mujer estaba ebria y se cayó sola.



“Todo esto ha cambiado luego de observar un video donde se le ve arrastrando a la víctima y por ello será citado en las próximas horas para interrogarlo nuevamente”, explicó un detective.



De otro lado, la agraviada, quien tiene 40 puntos en el rostro producto de la agresión, también será llamada por la policía para ratificar su denuncia contra el sujeto que usaba aplicación de Taxi Beat.