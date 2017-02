¡URGENTE! Si tomas Uber y te toca este taxista, ten cuidado [VIDEO y FOTOS]

Si eres usuario de Uber, esta información es para ti. La internauta identificada como Betha Porras advirtió por Facebook que un sujeto está utilizando el número telefónico de un conocido suyo para crearse una cuenta en Uber y ofrecer sus servicios como taxista.



"Urgente, para todos los que usan Uber este señor ha utilizado el numero de un conocido mio para la creación de una cuenta como taxista. Puede ser una modalidad de robo. Tener cuidado. El auto es un NISSAN TILDA, PLACA B5C2013. Quizas este rutiando, para cometer algún delito. Por favor tengan cuidado.

Hemos intentado desafiliar la cuenta pero no hemos podido y hasta el momento los de UBER no se pronuncian. Las personas no dejam de llamar.

Tengan mucho cuidado. Dejo foto y placa del auto. Favor de compartir.

Ojo: este aplicativo UBER se lo puede bajar cualquiera, con cualquier correo y número de celular. En Perú, el aplicativo no es nada seguro", fue el mensaje que usó en Facebook.



Para darle peso a sus palabras, la usuario de Facebook mostró unas capturas donde aparece el sujeto que usó un número de celular que no es suyo. ¡Trome, mucho cuidado con los robos!