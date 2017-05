Televisores digitales: No compres ninguna TV si no tiene esta etiqueta informativa [VIDEOS]

¡Atención! Si estás pensando en comprar una TV de última generación, sobre todo ahora que se acerca el Día de la Madre, debes tener en cuenta que esta debe contar con una etiqueta informativa que describa si es compatible o no con la señal digital que emiten los canales locales.



El MTC, a través de una resolución ministerial N°048-2017 MTC / 01.03, disponía que se tomen las medidas necesarias para informar adecuadamente a los consumidores sobre la capacidad de los televisores para recibir la señal que opera bajo el estándar ISDB-T.



Para que esta norma se cumpla, el MTC dio un plazo de 90 días a los comercializadores para adaptarse a esta medida y colocar la etiqueta informativa en todos los televisores que se comercialicen.

Se venderán más televisores por el Día de la Madre.

DE TV ANALÓGICA A TV DIGITAL



La medida del MTC forma parte del plan de migración de la televisión analógica a la digital que se inició en nuestro país el 2009, donde el gobierno eligió usar el estándar ISDB-T, lo cual implica que tanto los los televisores como quien emite la programación (canales de señal abierta) utilicen dicha tecnología.

ETIQUETA INFORMATIVA



Todo televisor a la venta deberá informar si está preparado o no para recibir la señal arriba señalada, ya que hasta el año pasado algunas tiendas se seguían ofreciendo equipos que no eran compatibles y se estima que el 5% de la oferta comercial es incompatible con la señal local.



La etiqueta informativa deberá colocarse en una parte visible de la pantalla de los televisores exhibidos y detallará si el aparato no podrá captar ninguna señal de televisión abierta.



Se tiene previsto para el 2020 realizar el apagón analógico en Lima y los televisores que no sean compatibles, no podrán ver la programación local (señal abierta)



Cabe indicar que solo el año pasado se importaron casi dos millones de televisores y unos 110 mil no están listos para recibir la señal ISDB-T