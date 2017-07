Teresa Ocampo es condecorada por Embajador del Perú en Estados Unidos [VIDEO y FOTOS]

Teresa Ocampo, una de las leyendas vivas de la gastronomía peruana, recibió en Dallas, Texas, la Orden al Mérito otorgada por el gobierno peruano por su contribución personal al desarrollo, impulso e internacionalización de la cocina peruana.



El embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, entregó la distinción en la sede del consulado peruano en esa ciudad, en presencia de familiares y amigos de Teresa Ocampo, así como personalidades de la comunidad peruana y representantes del ámbito empresarial.



“Sin duda, usted simboliza, mejor que nadie, el éxito en la difusión de la marca Perú, asociada, gracias a usted, a la excelencia culinaria”, dijo el embajador Pareja. “Sin su aporte, las estrellas actuales de la gastronomía peruana no hubiesen tenido las mismas posibilidades de insertarse exitosamente en el mundo”, dijo.



Por su parte, el Ministerio de Cultura Perú también designó a Teresa Ocampo "Personalidad Meritoria de la Cultura", por su importante labor y compromiso con la investigación, promoción y difusión de la gastronomía peruana.



“Lo único que he hecho es ponerle un poco de sabor a una pasión que siempre me acompañó, desde muy niña”, dijo Teresa Ocampo. En la misma ceremonia, desde distintas partes del mundo, los chefs más importantes del Perú la saludaron a través de un video que se ha hecho viral, alcanzando casi 200 mil vistas en menos de 48 horas.



Natural del Cusco, Teresa Ocampo es conocida como la “Dama de la Gastronomía” y ha cumplido en octubre pasado 86 años. Por más de 28 años fue figura destacada de la televisión peruana, difundiendo sus típicas recetas y sus secretos de familia. Autora de varios libros dedicados a la gastronomía peruana, reside en Dallas, Texas, donde vive rodeada de sus familiares más cercanos.