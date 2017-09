Terremoto en México: Adal Ramones llora por difícil situación de sus compatriotas [VIDEO]

Adal Ramones llora por México. El conductor se encuentra en Perú promocionando la película 'Una comedia macabra', pero no pudo aguantar más las lágrimas cuando le consultaron por los terremotos de 6.8 y 7.1 grados que azotaron este lunes 19 a los mexicanos.

Según contó el conductor mexicano, su familia llegaba a México cuando se registraron los sismos. Afortunadamente, el vuelo en el que iban se desvió a El Salvador pues el aeropuerto mexicano no podía recibirlos. Adal Ramones indicó que sus compatriotas son fuertes y solidarios y saldrán adelante.

"Es difícil ahorita un conteo, pero acabamos de vivir un temblor hace una semana y ahorita esto... Y los huracanes... No entiendo, pero la naturaleza nos sorprende con su poder. Por otro lado, México tiene al Ejército súper bien entrenado para este tipo de cosas y el corazón de la gente, de los ciudadanos se une inmediatamente", manifestó Adal Ramones.

Durante la entrevista, el presentador no pudo aguantar las lágrimas y señaló que es muy difícil estar lejos, promocionando una actividad de su trabajo, mientras en México se vive difíciles circunstancias. Sin embargo, tiene fe en que todos se unan para apoyar a los damnificados

"La gente es cuando se debe de unir. Mi familia está bien, tengo muchos amigos con los que no he podido comunicarme. Me tocó esto todavía en una especie de promoción de la película. Salgo de un lugar para ir a otro. Es difícil, tienes que mantener la compostura al aire y perdón que aquí me haya ganado el sentimiento pero ha sido como aguantarse muchas horas", dijo entre lágrimas Adal Ramones.

MÁS DE 250 MUERTOS

Los últimos reportes provenientes de México registran al menos 250 muertos y centenares de heridos tras los dos sismos de 6.8 y 7.1 grados que sacudieron Morelos y Puebla. Esta es la mayor cifra de víctimas desde el terremoto en México de 1985 que dejó miles de muertos.

El epicentro del terremoto de 7.1 grados se registró al sureste de Axochiapan en Morelos ubicado al centro de México. El sismo también se pudo sentir en la Ciudad de México y en Veracruz, según informaron los usuarios de redes sociales y prensa local.

El otro movimiento telúrico, ocurrido minutos antes del primer terremoto en México, se registró al oeste de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla. Su magnitud fue de 6.8 grados en la escala de Richter , causando alerta entre los ciudadanos.

