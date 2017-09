El terremoto en México ha dejado más de 200 muertos hasta el momento, según los primeros reportes de las autoridades locales. En tanto, los bomberos y brigadas de ayuda continúan los rescates en numerosos edificios colapsados, la mayoría en la capital que este martes conmemoró 32 años del terremoto de 1985.



Según la alcaldía de Ciudad de México, suman al menos 49 los edificios colapsados en zonas del centro y sur de la capital, donde cuando ya anochecía muchas personas observaban desalentadas sus hogares severamente dañados.



Los barrios más afectados se encuentran sin energía eléctrica y a medida que se acercaba la noche se multiplicaban denuncias de robos, sobre todo a conductores atrapados en el caótico tráfico.



El sismo ocurrió justo cuando se cumplen 32 años del terremoto de 8,1 grados que dejó más de 10.000 muertos en 1985 y redujo a ruinas amplios sectores de la capital.



Terremoto en México.

TESTIMONIOS



En Rancho Tamboreo 14300, Nueva Oriental Coapa, se derrumbó un colegio. Tres escolares fallecieron.



"Llegamos al colegio y todo el mundo llorando, todo el mundo desesperado y los niños agarrados de una cuerda", narró a la AFP Jorge López, de 49 años, que estaba con sus dos hijos de 6 y 3 años.



En la radio y la televisión se multiplican los reportes de personas no localizadas o de gente atrapada en escombros que envían mensajes por whatsapp a sus familiares.



"Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985", dijo entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años, en una plaza de Ciudad de México.



Colapsa colegio en México y mueren tres niños Colapsa colegio en México y mueren tres niños. Colapsa colegio en México y mueren tres niños

En la mañana de este martes, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo y se recordó, como cada año, la tragedia del 19 de septiembre de 1985.



"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", refirió Leiza Visaj Herrera, de 27 años.



El pasado 7 de septiembre, un terremoto de 8,1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país, especialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas.