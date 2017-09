Terremoto en México: Critican mensaje de Gian Marco durante sismo en país azteca [VIDEO y FOTOS]

El segundoterremoto que hace temblar México genera muestras de apoyo de diversas figuras del espectáculo. Es el caso del cantante peruano Gian Marco Zignago, quien escribió un mensaje en Twitter para sus seguidores y amigos.



El cantante escribió en Twitter: "#Mexico querido, espero que todos mis seguidores y amigos se encuentren bien". El mensaje se viralizó rápidamente y recibió 315 me gusta,sin embargo, algunos cibernautas se sintieron ofendidos por el escrito de Gian Marco.



Diversos usuarios de redes sociales critican que Gian Marco sólo le desea el bien a sus seguidores y amigos. "Considero que tu intención es buena, pero creo que no deberías hacer distinción entre tus seguidores y los demás para este caso", se lee en los comentarios que recibió el cantante en Twitter.



Gian Marco no se ha pronunciado respecto a estas críticas. El cantante ha continuado publicando información valiosa acerca del terremoto en México, como los teléfonos de emergencia a los cuales se pueden comunicar los mexicanos.



El terremoto de 7.1 grados en México causó la muerte de 79 personas. Cabe indicar que precisamente el 19 de septiembre de 1985 se produjo en la Ciudad de México el mortal terremoto que destruyó una buena parte del centro histórico de la capital. Es así que la alerta y la preocupación está presente en todos los hogares mexicanos.

#Mexico querido, espero que todos mis seguidores y amigos se encuentren bien🙏🏼 — Gianmarco (@gianmarcomusica) 19 de septiembre de 2017

#Mexico

Teléfonos de emergencia

Cruz Roja 065

Servicio de Emergencias 911

Bomberos 068

Policía (Emergencia) 060 — Gianmarco (@gianmarcomusica) 19 de septiembre de 2017