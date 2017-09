Terremoto en México: 300 peruanos viven entre Puebla y Morelos [VIDEO y FOTOS]

Edificios derrumbados, puentes caídos, carreteras rajadas y hasta árboles arrancados de raíz. Ese es el panorama de México, donde un violento terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter dejó parte del país en ruinas y una lista de muertos que hasta anoche sumaban 196. Miles lo han perdido todo, casa, trabajo y hasta a sus familias.



El sismo ocurrió a la 1:14 de la tarde, hora del almuerzo. Su epicentro estuvo localizado en el límite de los estados Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan. Ciudad de México está a 120 kilómetros, pero también sufrió los estragos.



A esa hora, las construcciones empezaron a moverse como si fueran árboles agitados por el viento. Algunas se desplomaron en contados segundos y la gente corría por las calles en medio del caos.



“Lo que hice fue pararme debajo de un puente para resguardar mi vida. Todos gritaban, fue desesperante. Hay muchos edificios cuarteados”, contó Nith Quevedo (34) en la colonia Ciudad Azteca, en el Distrito Federal.



Mientras que Viviana Ortiz, vecina de un edificio de la calle Monterrey, quien perdió su casa, expresó: “Se desplomó de una forma terrible, por completo. Se levantó una gran nube de polvo y se escuchó un trueno escalofriante”.



Hay cerca de 50 edificios derrumbados por completo, además de casas, iglesias, colegios y otras construcciones destruidas por completo o rajadas. Muchos inmuebles han quedado inhabitables en las colonias de Condesa, Del Valle, Narvarte, Centro, Coyoacán y Xochimilco, entre otras.

SE CAE COLEGIO: 22 NIÑOS FALLECEN

Los heridos, que suman miles, son atendidos en los exteriores de los hospitales, pues las instalaciones han quedado debilitadas y otras están repletas.



En la escuela primaria ‘Enrique Rebsamen’, que se desplomó, murieron 22 niños y dos profesores, mientras que más de 30 están desaparecidos. Los padres de familia observan la remoción de escombros y lloran desesperados.



También hubo corte de servicio eléctrico, fugas de gas y la interrupción de la telefonía.



PERUANOS

La cónsul de Perú en México, Gloria Olivares, precisó que entre Puebla y Morelos viven 300 peruanos registrados. “Aún es muy pronto para saber si hay compatriotas afectados, pero estamos en contacto con las comunidades de Perú para que nos vayan informando si conocen de algún herido o víctima”, expresó.



La peruana Andrea Castro estaba en el aeropuerto ‘Benito Juárez’, pero no pudo viajar a Lima porque se suspendieron los vuelos.



Por su parte, la Cancillería peruana puso a disposición el teléfono de emergencia del Consulado General del Perú en México: (0052155) 44012381.



Usuarios de las redes publicaron fotos y videos del momento en que ocurre el sismo. En las imágenes se ve cómo se derrumban edificios y los ciudadanos lloran inconsolablemente en las calles, mientras todo tiembla.

'LA TIERRA SE MOVÍA Y PARECÍA EL FIN DEL MUNDO'

La Tierra se movía y parecía el fin del mundo. Sacamos a todos los huéspedes y nos pusimos a mitad de la pista”, contó Jazmín Ocoña, mesera del hostal ‘Casona Poblana’ y sobreviviente del terremoto que azotó México.



Con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente nerviosa, agregó que vio cuando una cornisa de una construcción cercana se vino abajo y mató a dos personas que trataban de protegerse.



“Una perdió la vida en el acto y la otra a los pocos minutos. Los de Protección Civil me dijeron que había bastantes muertos en otros lugares. No viví lo de 1985, pero me han señalado que ha sido muy parecido”, añadió.



(Percy Vargas)