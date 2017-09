Terremoto en México: PPK ofrece ayuda a mexicanos, pero le recuerdan a damnificados por huaicos

"Usted todavía tiene pueblos damnificados por los deslaves y huaicos". Esto fue lo que respondió una usuaria a PPK luego de que el mandatario usara su cuenta de Twitter para ofrecer ayuda al pueblo mexicano tras los devastadores terremotos.



"Presidente Enrique Peña Nieto el Perú está listo para prestar la ayuda que sea requerida. Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano", escribió PPK y de inmediato le llovieron críticas.



"Ayudar es bueno, eso no esta en discusión. Yo no puedo dar para afuera lo que no atiendo en mi país que es mi prioridad", le respondió otra usuaria.



Sin embargo, algunos respaldaron el gesto de PPK. "Cuando nos toque vamos a necesitar la ayuda de todos. Incluso de México. Ellos nos ayudaron con El Niño. No seamos mezquinos ni indiferentes", escribió Eduardo Guibovich.



Presidente @EPN el Perú está listo para prestar la ayuda que sea requerida. Mi solidaridad con el hermano pueblo mexicano. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 19 de septiembre de 2017

Como se recuerda, el Niño Costero afectó enormemente el Perú, perjudicando principalmente la costa norte del país. De acuerdo a la BCR e Indeci, el fenómeno dejó hasta el momento (datos al 1 de abril) 149,848 damnificados y 101 fallecidos.



¿Y qué pasó con la reconstrucción del norte? Pues es evidente que existe una desazón en la población. Todavía hay damnificados que siguen viviendo con el drama de haber perdido sus pertenencias, sus casas, y apenas tienen abrigo y alimentos.