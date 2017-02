Terror en Chile: Policías salen huyendo de casa invadida por fantasmas [VIDEOS]

No podían dar crédito a lo que estaban viviendo. Y es que oficiales de Carabineros de Chile atendieron a una denuncia realizada por una familia en cuya casa se presentaba actividad paranormal alarmante.

Al llegar se toparon con vidrios rotos y colchones fuera de la casa. ‘La familia nos dijo que había actividad paranormal. En primera instancia era raro, pero una vez dentro, estaba entrevistándome con uno de los propietarios cuando cayó una espátula del entretecho’, dijo Boris Olavarría, miembro del equipo de Carabineros.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Según Olavarría, en un momento en específico le pidió al ‘diablo’ que se retire del lugar. Inmediatamente sintió que un cuchillo que le rozó la espalda. ‘Como andaba con chaleco antibalas, se pudo evitar alguna lesión’, dijo nervioso.

Boris Olavarría cuenta su experiencia dentro de la casa embrujada. Video: Twitter

Los habitantes de la vivienda llamaron a las autoridades para denunciar que ‘levitaban objetos’ y que ocurrían ‘microincendios’ sin razón alguna. Incluso Olavarría informó que durante un instante se empezó a observar humo pero no había nadie en el interior de la casa.

Entrevista de Puerto Montt Informa a uno de los habitantes de la casa.

Asimismo, en un video registrado desde fuera de la vivienda se ve cómo un objeto sale volando de adentro. Nadie lo arrojó ni manipuló nada durante el extraño suceso.

Objeto sale volando desde dentro de la casa.

Por su parte el periodista Alexis Ruiz, de Puerto Montt Informa, también afirmó haber sufrido ‘ataques’ sobrenaturales cuando entrevistaba a la familia dentro del domicilio. ‘En el momento de la charla se empezó a quemar un saco de papas, luego tiraron un vaso al suelo y posteriormente fui atacado con un utensilio de cocina’, dijo alarmado.

Mueble se cae sin explicación alguna dentro de la casa.

Incluso dijo haber tenido una sensación muy rara. ‘Siento un brazo adormecido. No sé cuál es el motivo porque no he hecho ningún tipo de esfuerzo. Dentro nos sentíamos raros, muy agobiados, deprimidos. Se nos cortaba la señal de los teléfonos inexplicablemente’, contó.

Vecinos y Carabineros alarmados por extraña situación. Vecinos y Carabineros alarmados por extraña situación.

La familia denunció que la figura de una mujer desconocida aparece en sus fotos y videos. Esa misma presencia les pide a gritos que se vayan de la casa durante la noche.

