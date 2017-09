Terrorismo nunca más. A un día de cumplirse 25 años de la denominada ‘Captura del Siglo’, los hijos de la activista María Elena Moyano –asesinada por Sendero Luminoso en 1992– expresaron su condena a la excarcelación de miembros de esta organización terrorista, como es el caso de Martiza Garrido Lecca, que hoy saldrá en libertad.



Desde España, país al que debieron huir tras el asesinato de su madre María Elena Moyano y por las amenazas de Sendero Luminoso, David y Gustavo Pineki Moyano, grabaron videos en los que cada uno expresa su opinión sobre la liberación de terroristas y pidieron a quienes gobiernan el Perú pensar en el daño que este hecho causa a las víctimas de la subversión.



David Pineki Moyano lamentó que personas que hicieron tanto daño a muchas familias con la violencia salgan en libertad sin mayores problemas y recordó que en su caso, los terroristas de Sendero Luminoso no tuvieron reparos en asesinar con crueldad a su madre María Elena Moyano delante suyo y de su hermano menor, de 11 y 9 años respectivamente en ese entonces.



Asesinato de María Elena Moyano.

“A todos los dirigentes del Perú, sepan que lo que van a hacer va a causar un daño muy grande a mi, a mi familia y a todas las víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso. Por eso quiero reclamar a todos los dirigentes políticos que analicen, investiguen y cojan conciencia de que el daño que hacen a las personas que hemos vivido esto no se repita porque de lo contrario sería un desastre para el Perú”, dijo.



A su turno, Gustavo Pineki Moyano, hijo menor de María Elena Moyano, subrayó que el Perú no puede permitir el retorno del terrorismo y también recordó que, al contrario de la revolución sangrienta de Sendero Luminoso, su madre impulsaba una revolución de paz desde los arenales de Villa El Salvador.



“Quiero que este llegue a los políticos. No podemos permitir que lo que en el pasado vivimos se repita, ninguna chispa de terrorismo; terrorismo nunca más, porque se sufrió mucho, muchos perdimos una madre, un hermano, un hijo”, indicó.



Cabe mencionar que de acuerdo al procurador antiterrorista Mirko Ruiz, Maritza Garrido Lecca solo es una de los nueve terroristas que saldrán en libertad tras cumplir sus condenas. La próxima que abandonará el penal será la abogada Martha Huatay este próximo 16 de octubre.

