Tiroteo en Estados Unidos: Pistolero desata pánico en restaurante de Charleston [VIDEO]

Los tiroteos en Estados Unidos son de nunca cabar. Esta vez la Policía de Charleston, en Carolina del Sur, investiga una situación con “un tirador activo” en área turística de la ciudad y le pidió a los residentes evitar el área.



Una sección de King Street, ubicada en el distrito comercial de esta ciudad de Estados Unidos, fue bloqueado para el tránsito vehicular y peatonal, dijo en un comunicado Charles Francis, portavoz de la Policía de Charleston.



Varios testigos indicaron al diario The Post and Courier que al parecer el tiroteo se habría originado en un restaurante llamado Virginia’s On King, a lo que las autoridades locales han respondido acordonando el área.



El citado medio señala que el autor del tiroteo sería un adulto mayor afroamericano vestido con uniforme de cocina, que ingresó por la puerta principal del establecimiento sosteniendo un revólver de bajo calibre y diciendo que era el “nuevo rey de Charleston”.



Policía de Charleston investiga tiroteo en restaurante

El autor del tiroteo le dijo a las 30 personas que se encontraban en ese momento dentro del restaurante que se agacharan y vayan hacia la parte de atrás del local, sin embargo, estos lograron escapar a través de dos puertas de emergencia traseras.



La situación requirió la presencia del Departamento de Desactivación de Explosivos de la Policía de Charleston, así como de francotiradores. De acuerdo al reporte inicial, la situación fue descrita como una “situación de rehenes con arma de fuego”.



Hasta el momento se desconoce sobre la situación, ya que existen reportes sin confirmar de que se trataría de un empleado descontento y otros que indican que habría un herido de bala que habría sido llevado a un hospital cercano.

