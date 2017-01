¿Tomas poca agua? Cuidado, te expones más a sufrir de cálculos renales [VIDEOS] Especialista indica que debemos tomar líquidos, pero no gaseosa sino de preferencia agua. ¿Por qué? No solo porque hidrata sino porque ayuda a que las sustancias nocivas se eliminen en la orina y así no se formen cálculos.





El consumo de agua ayuda a prevenir los dolorosos cálculos renales. El consumo de agua ayuda a prevenir los dolorosos cálculos renales.