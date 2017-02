Aeropuerto Jorge Chávez: trabajador acusado de tocamientos indebidos salió libre y lo niega todo [VIDEO]

Negó las acusaciones en su contra. Jean Meca Ruíz, acusado de tocamientos indebidos a una mujer en un baño del aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue puesto en libertad por orden de la fiscalía.



"Inclusive hay un policía intervenido en esto que me ha difamado también, inventando cosas que no son a las cuales les haré llegar la carta notarial respectiva", dijo Meca en diálogo con América Noticias.



Como se sabe, la mujer de 23 años que se dirigía a Ucayali, dijo que Meca la ayudó a buscar el baño para discapacitados y la encerró.



"Me abrió la puerta de un baño parece para discapacitados, me dijo pase, pase y él cerró la puerta. Entró conmigo y le puso seguro. Me estaba forzando, me estaba levantando mi vestido", contó la supuesta agraviada.



Sin embargo, Jean Meca lo negó todo y dijo que muy pronto contará lo que realmente pasó ese día.



"Ya va a salir la verdad a la luz", insistió el acusado.