Tragedia en la playa Marbella: culpable será juzgado en fueros militar y civil [VIDEO y FOTOS]

“Me lo mataron... ¡Adiós, hijito mío! Me dejaste. Te voy a extrañar mucho. ¡Te quiero!”, decía llorando Miluska Pareja abrazada al ataúd con los restos de su hijo, el cabo del Ejército Percy Gabriel Gálvez Pareja (21), cuando estaba a punto de ser enterrado en un cementerio de Puente Piedra.



El joven es uno de los cuatro miembros del Ejército que fallecieron ahogados cuando realizaban ejercicios a orillas de la playa ‘Marbella’ (Magdalena del Mar) y una gigantesca ola los arrastró.



Al camposanto acudió el ministro de Defensa, Jorge Nieto, pero al culminar las exequias, un grupo de amigos de la víctima le gritaron exigiendo justicia. Miembros de su seguridad tuvieron que protegerlo.



DESPEDIDA

A las 11 de la mañana de ayer, el féretro con los restos de ‘Balita’, como conocían a Percy Gálvez, salió de su casa en la III zona de Tahuantinsuyo, Independencia. En hombros, el ataúd fue paseado por su vecindario y llevado al colegio donde estudió. Sus amigos de la promoción 2015 le obsequiaron un polo con sus nombres.



Bajo la mirada de doña Miluska Pareja y de su padrastro Pablo Valdivia, así como de sus hermanos, los restos de Percy llegaron al cementerio ‘Parque del Recuerdo’, en Puente Piedra, donde recibieron un homenaje del Ejército. Ahí estaba el ministro de Defensa. “Estamos con ustedes. No se van a quedar solos. Yo también soy padre”, les dijo Nieto.



GRITAN A MINISTRO

La madre y hermanas del occiso se quebraron y desmayaron cuando el féretro descendió a la fosa.



Mientras tanto, el ministro Nieto guardó silencio y se retiró. Un grupo de personas lo siguió gritando y con carteles en las manos. “¡Justicia para Gabriel!”, “Que lo interpelen”. “En la televisión sí habla, aquí se chupa”. “Ellos no se tomaron selfie. Retráctese. Es usted quien ha venido a tomarse la foto. Es un mentiroso”, eran los reclamos.



MÁS ENTIERROS

Asimismo, en un cementerio de Huachipa fue sepultado Miguel León Lamas (20), mientras que Bryan Lizana Chávez fue llevado a su natal Chincha. Así también se realizó el sepelio de Edinson Huangal en otro camposanto de la capital.

Los últimos momentos de los cuatro soldados del Ejército ahogados en la playa Marbella.

JUICIO AL CULPABLE

El exministro de Defensa, Daniel Urresti, afirmó que “de hallar responsable al mayor Alexis Rey Sánchez (por la muerte de cuatro soldados), el fuero militar podría sancionarlo administrativamente y, si hay algún delito, será denunciado ante la Fiscalía de la Nación”.



Agregó que toda unidad del Ejército tiene una ‘progresión de instrucción’, donde se detalla el programa que los soldados van a realizar. “Ese documento es como un horario de clases del colegio y está especificado desde la hora a la que se levantan”, manifestó.



En tanto, la abogada Romy Chang indicó que los deudos podrían pedir al fuero civil que juzgue al mayor Rey, quien, de ser hallado culpable de homicidio culposo, podría recibir hasta seis años de prisión. “Aparte podrían pedir que el pago de la reparación civil sea hecho por el culpable y/o por el Ejército”, precisó.