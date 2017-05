'Travesuras del corazón': ex actor ayuda a lustrabotas con este invento [VIDEO]

Gian Piero Mubarak, actor recordado por interpretar a Pedrito en la novela 'Travesuras del corazón', se convirtió en ingeniero industrial y acaba de inventar unos paneles solares para que puedan iluminar a los lustrabotas. Más tiempo de trabajo, más ganancias.



"Antes me tenía que cerrar el negocio a las 6 de la tarde. Ahora me puedo quedar hasta las 9 de la noche", cuenta el primer lustrabotas beneficiado por el invento de Gian Piero Mubarak.



“De un módulo austero o pequeño se pasó a uno del siglo XXI, con energías renovables, con energía que te permite tener cargadores de celulares, televisión LED, radio, entre otros dispositivos”, indicó Gian Piero Mubarak al noticiero “90 matinal”.



'90 matinal' indica que proyecto creado por Gian Piero Mubarak ya cuenta con el reconocimiento del Luis Castañeda Lossio y el ex presidente Barack Obama.