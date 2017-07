¡Trome te cuida! Vuelve la Caravana de la Salud

Trome siempre piensa en el bienestar de sus lectores, por eso, este domingo 16 de julio vuelve la Caravana de la Salud. Grandes y chicos podrán atenderse gratis en 10 especialidades médicas, entre ellas, cardiología, medicina general, pediatría, ginecología y oftalmología. Además, se realizarán exámenes de papanicolaou, ecografías y cardiogramas.



La salud es lo más importante. Es necesario que cada año te realices análisis de laboratorio para que sepas cómo está tu índice de colesterol y glucosa. Si se te pasó la fecha, aquí tienes una oportunidad. Nuestra caravana también realizará estas pruebas. No juegues con tu salud, aprovecha estos beneficios que solo tu diario Trome te brinda.



Estaremos en la cuadra 16 de la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho (cerca al parque Wiracocha), desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Organízate y acude muy temprano con toda tu familia para que seas uno de los beneficiados de esta iniciativa. No olvides traer el cupón de atención que saldrá ese mismo día en el periódico.



PARA LOS NIÑOS

Si llevas a tus hijos, no te preocupes. Ellos estarán entretenidos esperando su turno gracias a nuestro show infantil, que será animado por divertidos payasos, muñecos y carismáticas animadoras. También habrá caritas pintadas para los pequeños y muchas sorpresas más. ¡No faltes!