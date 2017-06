Trujillo: capturan a sujeto que rapó y golpeó a su pareja frente a sus hijos [VIDEO]

Misael Anag Kuji fue detenido cuando golpeaba a su pareja en su casa y frente a sus menores hijos. Los gritos de los niños alertaron a la policía que llegó a los minutos.



Los agentes contaron a América Noticias que el sujeto amenazó con un cuchillo a su pareja y a uno de sus hijos para que no le abran la puerta a la policía. Sin embargo, el personal policial logró reducir a Anag Kuji.



Pero eso no es no todo. Además de golpear a la madre de sus hijos, el agresor le rapó la cabeza con una cuchilla por presunta infidelidad.



La policía trasladó al sujeto a la comisaría de Moche y luego pasó a disposición de la fiscalía acusado de tentativa de feminicidio.



Misael Anag justificó el ataque. "(¿Por qué le hiciste esto a tu pareja?) Porque me estaba sacando la vuelta".



El sujeto amenazó con volver y llevar a sus hijos a su tierra natal, en la región Amazonas.